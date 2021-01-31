Злоумышленница украла оборудование из офиса Rockstar Games на $ 66 тыс.
Злоумышленница ограбила офис американской компании Rockstar Games в Торонто (Канада), информирует globalnews. Сообщается, что было похищено компьютерное оборудование, а также аксессуары.
По данным следствия, сумма ущерба авторов серии популярной игры GTA составила $ 66 тыс. Отмечается, что на эту сумму были похищены упакованные коробки с новым оборудованием компании.
Как заявили в полиции, инцидент в офисе Rockstar Games – не единственное правонарушение, которое учинила девушка. В период с 24 декабря по 23 января злоумышленница была причастна также к 18 другим нарушениям правопорядка. В настоящее время она обвиняется в краже на сумму более $ 5 тыс., а кроме того, взломе, угоне автомобиля и мошеннических операциях с кредитной картой.
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