Илон Маск назвал любимую игру на консолях
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск на своей официальной странице в «Твиттере» ответил одному из пользователей на вопрос о любимой игре на консолях. Оказалось, что Маск является любителем научно-фантастического серии шутеров от первого лица Halo.
Напомним, ранее Маск написал в «Твиттере» несколько сообщений с похвалой популярной игры Cyberpunk 2077, после чего акции разработчиков из студии CD Projekt RED выросли на 19%. Сначала он написал, что на новой модели автомобиля Tesla Model S Plaid можно будет запустить игры The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. А немного позже он сообщил, что, игра является отличной даже вопреки тому, что в «киберпанке» выходят хотфиксы для хотфиксов.
SpaceX подняла в космос прах умершего игрока в EVE Online
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
22:35
-
22:29
-
19:29
-
14:55
-
10:55
- 30 января 2021
-
23:06
-
21:56
-
17:05
-
11:49
- 29 января 2021
-
22:43
-
21:40
-
19:47
-
16:09
-
13:38
- 28 января 2021
-
23:35
-
22:54
-
21:57
-
20:14
-
18:45
-
15:52
-
13:55
-
13:285 лучших модов на ГТА 5 Видео
-
09:37
-
08:50
- 27 января 2021
-
20:00
-
18:07
-
14:42
-
13:36
-
13:08
- 26 января 2021
-
23:54
-
21:28
-
17:02
-
15:53
-
14:34
-
14:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам