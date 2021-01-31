Илон Маск назвал любимую игру на консолях

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск на своей официальной странице в «Твиттере» ответил одному из пользователей на вопрос о любимой игре на консолях. Оказалось, что Маск является любителем научно-фантастического серии шутеров от первого лица Halo.

Напомним, ранее Маск написал в «Твиттере» несколько сообщений с похвалой популярной игры Cyberpunk 2077, после чего акции разработчиков из студии CD Projekt RED выросли на 19%. Сначала он написал, что на новой модели автомобиля Tesla Model S Plaid можно будет запустить игры The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. А немного позже он сообщил, что, игра является отличной даже вопреки тому, что в «киберпанке» выходят хотфиксы для хотфиксов.