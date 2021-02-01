Компания Илона Маска вживила чип в мозг обезьяны. Теперь она может играть в видеоигры

Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал, что специалистам другой основанной им компании Neuralink удалось вживить в мозг обезьяны чип для игры в видеоигры.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума», — цитирует Маска Bloomberg.

По словам Маска, видео с доказательствами он покажет через месяц. Он добавил, что чип, вживлённый обезьяне, похож на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, которые подключены к мозгу.

Neuralink — американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском, планирующая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Компания была основана в 2016 году, а первые публикации о ней появились в марте 2019 года. Торговая марка Neuralink была приобретена у предыдущего владельца в январе 2017 года.