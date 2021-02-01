Мошенники нашли новый способ выманивать скины в CS:GO с помощью фейковой игры

Мошенники нашли новый способ выманивать у игроков скины в Counter-Strike: Global Offensive с помощью предметов из фейковой игры — Zombie Game.

Многим пользователям пришли предложения обмена, в которых дорогостоящие скины из CS:GO пытались обменять на идентичные предметы из Zombie Game. Как правило, мошенники пытались выменять дорогие предметы, например ножи или редкие скины, стоимость которых может составлять десятки тысяч рублей.

Посмотреть скриншот можно на странице ohnePIXEL в «Твиттере».

О подобном методе мошенничества несколько месяцев назад рассказывали на Reddit. Рассылкой предложений обмена занимались боты. Zombie Game уже удалена из магазина Steam, а её автор получил бан на торговой площадке.