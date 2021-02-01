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V1lat — Илону Маску: можно я следующий на чипирование?

V1lat — Илону Маску: можно я следующий на чипирование?
Киберспорт 0

Кастер Виталий v1lat Волочай прокомментировал новость, что компании Илона Маска Neuralink удалось вживить в мозг обезьяны чип для игры в видеоигры.

«Илон, можно я следующий на чипирование?» — написал Волочай на своей странице в «Твиттере».

«Это очень плохая тенденция на самом деле. Нейроинтерфейсы в перспективе несут очень большую опасность человечеству, как мне видится. Ясное дело, что у этой технологии масса полезных применений, но её интеграция в мир развлечений ничего хорошего не сулит», — ответил Волочаю Ярослав NS Кузнецов.

По словам Маска, видео с доказательствами он покажет через месяц. Он сообщил, что чип, вживлённый обезьяне, похож на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, которые подключены к мозгу.

Компания Илона Маска вживила чип в мозг обезьяны. Теперь она может играть в видеоигры
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