Twitch забанил стримершу в нижнем белье, которая записывала имена донатеров на своём теле

Стримерша indiefoxx получила бан на Twitch — уже второй за последние четыре дня. Стриминговое сообщество активно обсуждает последний стрим девушки, на котором она записывала имена людей, присылавших ей пожертвования, на своём теле, лёжа на кровати в нижнем белье.

Некоторые зрители задались вопросом, а как стримерша вообще могла стримить столько времени в нижнем белье, когда согласно правилам Twitch контент с сексуальными намёками запрещён на платформе. В правилах написано, что сексуально наводящий контент включает в себя фокусировку камеры на груди и позы, которые намеренно подчёркивают грудь, ягодицы или область таза.

Поскольку indiefoxx вела стримы в бюстгальтере, который прикрывал её грудь, то, видимо, её стримы соответствовали правилам. Но не все соглашаются с этим мнением. Часть зрителей указали, что её камера фокусировалась на груди и бёдрах. Написав имя одного из донатеров прямо на груди, она сделала эту область тела центральной точкой, что не допускается правилами Twitch.



Многие утверждают, что indiefoxx больше нельзя допускать на Twitch, поскольку её трансляции могут смотреть дети. На днях indiefoxx была заблокирована на платформе за прямые трансляции в надувном бассейне в прозрачном купальнике. Стримерша была заблокирована всего на три дня после массового распространения клипа от стримера jakenbake. В клипе стример просит Twitch её забанить и обращает внимание на то, что девушка находится в прозрачном купальнике.