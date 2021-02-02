Мэддисон: консоли — это те же самые пекарни, только собранные из самого дешманского железа

Популярный российский стример и блогер Илья Мэддисон Давыдов посоветовал своим зрителям собирать мощные компьютеры вместо приобретения консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

«‎Я понимаю, что на консоли выходят эксклюзивы, но ни один из них никогда не стоит того, чтобы покупать консоль и покупать потом на неё мультиплатформу. Вы можете купить эту консоль, купить мощный ПК, на консоль брать только эксклюзивы, а на мощном ПК играть в мультиплатформу.

[...] Консоль в течение семи лет будет сосать из вас деньги на подписки, игры и на всё остальное. Эксклюзивов, особенно интересных для вас, к концу жизни этой консоли будет семь, максимум 10. И то в последнее время все эти эксклюзивы выходят либо на облачных сервисах, либо появляются чуть позднее на той же пекарне.



Консольщики, которые обсирают ПК, ваши консоли — это те же самые пекарни, только собранные из самого дешманского железа. Вот это убожество в ближайшие семь лет будет ограничивать разработчиков видеоигр. Ближайшие семь лет мы не увидим никакой новой графики. Современная консоль нового поколения — это не некстген.



[...] Покупая комп, вы покупаете не только игровое устройство, вы покупаете мультизадачное устройство. Хранилище порнографии, возможность программировать, удобный выход в Сеть. Да что угодно можно делать на ПК», — сказал Мэддисон.