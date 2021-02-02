Графика PS5-версии Control оказалась на уровне средних настроек на PC

Специалисты компании Digital Foundry (Eurogamer) протестировали некстген-версию Control для PlayStation5 и Xbox Series. Также они сравнили графику с PC-версией.

На новых консолях улучшенная версия работает в 1440p, а игрокам дают на выбор два режима: 30 FPS с рейтрейсингом и 60 FPS, но без рейтрейсинга. На Xbox Series S и вовсе доступен лишь один вариант — 900p с 60 FPS без рейтрейсинга.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Digital Foundry.

Обозреватели решили, что обновлённая версия отлично работает и выглядит, особенно с учётом стоимости «железа». В отчёте особенно отмечается реализация трассировки лучей. Хоть она и уступает PC-версии, но даёт хороший результат.

При этом в некстген-версии была снижена фильтрация текстур, разрешение теней и качество объёмного света.