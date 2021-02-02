Winstrike получил эксклюзивные медиаправа на турниры серии BLAST Premier по CS:GO

Российский киберспортивный холдинг Winstrike получил эксклюзивные русскоязычные медиаправа на турниры серии BLAST Premier по CS:GO в 2021 и 2022 годах, сообщает пресс-служба организации. Очередной сезон турниров стартует уже 4 февраля. Он будет проходить на BLAST Premier: Spring Groups 2021.
Партнёры сотрудничают с 2019 года. А теперь они подписали соглашение, предусматривающее возможность передачи прав на проведение трансляций на русском языке другим студиям, сервисам, кинотеатрам и телеканалам.
В финальном матче BLAST Premier: Global Final 2020 игроки NAVI обыграли Astralis. Напряжённое противостояние в финале получилось только на первой карте: российский коллектив не испытал больших проблем с оппонентом, обыграв его за две карты — 16:12 на Nuke и 16:5 на Inferno.
Стадия плей-офф BLAST Premier: Global Final 2020 проходила с 19 по 24 января в онлайне. Общий призовой фонд составил $ 1 млн. Natus Vincere досталось $ 600 тыс. Astralis получила $ 200 тыс.
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