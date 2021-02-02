Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Winstrike получил эксклюзивные медиаправа на турниры серии BLAST Premier по CS:GO

Winstrike получил эксклюзивные медиаправа на турниры серии BLAST Premier по CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

Российский киберспортивный холдинг Winstrike получил эксклюзивные русскоязычные медиаправа на турниры серии BLAST Premier по CS:GO в 2021 и 2022 годах, сообщает пресс-служба организации. Очередной сезон турниров стартует уже 4 февраля. Он будет проходить на BLAST Premier: Spring Groups 2021.

Партнёры сотрудничают с 2019 года. А теперь они подписали соглашение, предусматривающее возможность передачи прав на проведение трансляций на русском языке другим студиям, сервисам, кинотеатрам и телеканалам.

В финальном матче BLAST Premier: Global Final 2020 игроки NAVI обыграли Astralis. Напряжённое противостояние в финале получилось только на первой карте: российский коллектив не испытал больших проблем с оппонентом, обыграв его за две карты — 16:12 на Nuke и 16:5 на Inferno.

Стадия плей-офф BLAST Premier: Global Final 2020 проходила с 19 по 24 января в онлайне. Общий призовой фонд составил $ 1 млн. Natus Vincere досталось $ 600 тыс. Astralis получила $ 200 тыс.

Игроки Natus Vincere по CS:GO получат золотые часы стоимостью 226 тыс. рублей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021