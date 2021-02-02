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Создатель DayZ: No Man’s Sky сколотила состояние, а Cyberpunk 2077 — много состояний

Создатель DayZ: No Man’s Sky сколотила состояние, а Cyberpunk 2077 — много состояний
Киберспорт / Другие игры 0
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Автор Day Z Дин Холл поделился мнением об игре Cyberpunk 2077. Он высоко оценил разработку, отметив финансовый успех проекта.

Холл во время подкаста Kiwi TalkNZ сравнил Cybperpunk 2077 и No Man’s Sky.

«No Man’s Sky сколотила состояние, а Cyberpunk — много состояний. Поэтому действительно сложно это назвать каким-то другим словом, чем огромный успех.

Повредят ли проблемы на старте проекта CD Projekt Red в будущем? Я не думаю. Просто посмотрите на Bethesda. Они делают отличные игры, но на момент запуска там бывают баги», — сказал Холл.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.

Cyberpunk 2077 не номинирована на звание лучшей игры 2020 года на D.I.C.E. Awards
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