Создатель DayZ: No Man’s Sky сколотила состояние, а Cyberpunk 2077 — много состояний

Автор Day Z Дин Холл поделился мнением об игре Cyberpunk 2077. Он высоко оценил разработку, отметив финансовый успех проекта.
Холл во время подкаста Kiwi TalkNZ сравнил Cybperpunk 2077 и No Man’s Sky.
«No Man’s Sky сколотила состояние, а Cyberpunk — много состояний. Поэтому действительно сложно это назвать каким-то другим словом, чем огромный успех.
Повредят ли проблемы на старте проекта CD Projekt Red в будущем? Я не думаю. Просто посмотрите на Bethesda. Они делают отличные игры, но на момент запуска там бывают баги», — сказал Холл.
Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.
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