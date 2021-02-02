God of War будет поддерживать 4K и 60 FPS после графического обновления для PlayStation 5

God of War получит бесплатное графическое обновление для PlayStation 5, сообщается на официальном сайте разработчиков.
Игра не получит поддержки нативного 4К-разрешения, однако в ней будут представлены два графических режима: обычная производительность («шахматное» 4K и 30 FPS) и улучшенная производительность («шахматное» 4K и 60 FPS).
Напомним, главным героем всех игр серии God of War является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Релиз последней на данный момент части состоялся 20 апреля 2018 года в качестве эксклюзива для PlayStation 4. Игра получила высокие оценки и положительные отзывы в игровой прессе. Её средняя оценка, по данным агрегатора Metacritic, составила 94 из 100. По итогам 2018 года многие издания включили God of War в свои списки лучших игр года.
- 2 февраля 2021
-
17:57
-
16:49
-
15:39
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
12:28
- 1 февраля 2021
-
21:37
-
19:39
-
18:44
-
15:24
- 31 января 2021
-
22:35
-
22:29
-
19:29
-
14:55
-
10:55
- 30 января 2021
-
23:06
-
21:56
-
17:05
-
11:49
- 29 января 2021
-
22:43
-
21:40
-
19:47
-
16:09
-
13:38
- 28 января 2021
-
23:35
-
22:54
-
21:57
-
20:14
-
18:45
-
15:52
-
13:55
-
13:285 лучших модов на ГТА 5 Видео
-
09:37
-
08:50