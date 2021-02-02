God of War будет поддерживать 4K и 60 FPS после графического обновления для PlayStation 5

God of War получит бесплатное графическое обновление для PlayStation 5, сообщается на официальном сайте разработчиков.

Игра не получит поддержки нативного 4К-разрешения, однако в ней будут представлены два графических режима: обычная производительность («шахматное» 4K и 30 FPS) и улучшенная производительность («шахматное» 4K и 60 FPS).

Напомним, главным героем всех игр серии God of War является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Релиз последней на данный момент части состоялся 20 апреля 2018 года в качестве эксклюзива для PlayStation 4. Игра получила высокие оценки и положительные отзывы в игровой прессе. Её средняя оценка, по данным агрегатора Metacritic, составила 94 из 100. По итогам 2018 года многие издания включили God of War в свои списки лучших игр года.