Ремастер трилогии Mass Effect выйдет 14 мая

Стала известна дата выхода ремастера трилогии Mass Effect. Все три части выйдут 14 мая 2021 года на PC, PS4 и Xbox One в рамках сборника Mass Effect: Legendary Edition.

Разработчики повысили детализацию текстур и добавили современные визуальные эффекты. Все три игры смогут работать в 4К-разрешении и будут запускаться из одного лаунчера.

Скриншоты, сравнивающие ремастер с оригинальными частями Mass Effect:

Фото: vg247.com

Фото: vg247.com

Фото: vg247.com

Фото: vg247.com

Релиз первой части Mass Effect состоялся в мае 2008 года, тогда игра поразила множество игровых критиков, о чём и говорят 89 баллов из 100 и оценка 8,6 из 10 по данным портала Metacritic. Следующие две части не подвели ожидания и также набирали не менее 91 балла от экспертов. Однако выпущенное спустя пять лет продолжение игры под названием Andromeda вышло довольно скомканным и не удовлетворило фанатов серии.

Кроме того напомним, что помимо ремастера первых трёх частей BioWare выпустит новую часть Mass Effect. Над игрой работает команда ветеранов, но об игре пока мало что известно.