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Mass Effect: Legendary Edition: дата выхода, скриншоты

Ремастер трилогии Mass Effect выйдет 14 мая
Киберспорт / Другие игры 0
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Стала известна дата выхода ремастера трилогии Mass Effect. Все три части выйдут 14 мая 2021 года на PC, PS4 и Xbox One в рамках сборника Mass Effect: Legendary Edition.

Разработчики повысили детализацию текстур и добавили современные визуальные эффекты. Все три игры смогут работать в 4К-разрешении и будут запускаться из одного лаунчера.

Скриншоты, сравнивающие ремастер с оригинальными частями Mass Effect:

Фото: vg247.com

Фото: vg247.com

Фото: vg247.com

Фото: vg247.com

Релиз первой части Mass Effect состоялся в мае 2008 года, тогда игра поразила множество игровых критиков, о чём и говорят 89 баллов из 100 и оценка 8,6 из 10 по данным портала Metacritic. Следующие две части не подвели ожидания и также набирали не менее 91 балла от экспертов. Однако выпущенное спустя пять лет продолжение игры под названием Andromeda вышло довольно скомканным и не удовлетворило фанатов серии.

Кроме того напомним, что помимо ремастера первых трёх частей BioWare выпустит новую часть Mass Effect. Над игрой работает команда ветеранов, но об игре пока мало что известно.

Новая часть Mass Effect находится в разработке — над игрой трудится команда ветеранов
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