Ремастер трилогии Mass Effect выйдет 14 мая

Стала известна дата выхода ремастера трилогии Mass Effect. Все три части выйдут 14 мая 2021 года на PC, PS4 и Xbox One в рамках сборника Mass Effect: Legendary Edition.
Разработчики повысили детализацию текстур и добавили современные визуальные эффекты. Все три игры смогут работать в 4К-разрешении и будут запускаться из одного лаунчера.
Скриншоты, сравнивающие ремастер с оригинальными частями Mass Effect:
Фото: vg247.com
Фото: vg247.com
Фото: vg247.com
Фото: vg247.com
Релиз первой части Mass Effect состоялся в мае 2008 года, тогда игра поразила множество игровых критиков, о чём и говорят 89 баллов из 100 и оценка 8,6 из 10 по данным портала Metacritic. Следующие две части не подвели ожидания и также набирали не менее 91 балла от экспертов. Однако выпущенное спустя пять лет продолжение игры под названием Andromeda вышло довольно скомканным и не удовлетворило фанатов серии.
Кроме того напомним, что помимо ремастера первых трёх частей BioWare выпустит новую часть Mass Effect. Над игрой работает команда ветеранов, но об игре пока мало что известно.
- 2 февраля 2021
-
20:31
-
19:39
-
18:40
-
17:57
-
16:49
-
15:39
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
12:28
- 1 февраля 2021
-
21:37
-
19:39
-
18:44
-
15:24
- 31 января 2021
-
22:35
-
22:29
-
19:29
-
14:55
-
10:55
- 30 января 2021
-
23:06
-
21:56
-
17:05
-
11:49
- 29 января 2021
-
22:43
-
21:40
-
19:47
-
16:09
-
13:38
- 28 января 2021
-
23:35
-
22:54
-
21:57
-
20:14
-
18:45
-
15:52
-
13:55