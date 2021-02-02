Стали известны системные требования переиздания Mass Effect

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14 мая 2021 года выйдет переиздание трёх частей Mass Effect. Для запуска игр на максимальных настройках графики будет достаточно видеокарты уровня GTX 1070 и процессора Intel Core i7-7700.

Системные требования появились на странице сборника в Steam. За ремастер просят 3499 рублей.

Системные требования Mass Effect: Legendary Edition

Минимальные:

Операционная система: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Процессор: Intel Core i5 3570 / AMD FX-8350

Intel Core i5 3570 / AMD FX-8350 Оперативная память: 8 Гб ОЗУ

8 Гб ОЗУ Видеокарта: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon 7970 / AMD Radeon R9 280X

NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon 7970 / AMD Radeon R9 280X DirectX: версия 11

версия 11 Место на диске: 110 Гб

Рекомендуемые:

Операционная система: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 Процессор: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 7 3700X Оперативная память: 16 Гб ОЗУ

16 Гб ОЗУ Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200 / Radeon Vega 56

NVIDIA GTX 1070 / RTX 200 / Radeon Vega 56 DirectX: версия 11

версия 11 Место на диске: 110 Гб

Переиздание трилогии Mass Effect выйдет на PC, PS4 и Xbox One.