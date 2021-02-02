Стали известны системные требования переиздания Mass Effect
14 мая 2021 года выйдет переиздание трёх частей Mass Effect. Для запуска игр на максимальных настройках графики будет достаточно видеокарты уровня GTX 1070 и процессора Intel Core i7-7700.
Системные требования появились на странице сборника в Steam. За ремастер просят 3499 рублей.
Системные требования Mass Effect: Legendary Edition
Минимальные:
- Операционная система: 64-bit Windows 10
- Процессор: Intel Core i5 3570 / AMD FX-8350
- Оперативная память: 8 Гб ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon 7970 / AMD Radeon R9 280X
- DirectX: версия 11
- Место на диске: 110 Гб
Рекомендуемые:
- Операционная система: 64-bit Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 Гб ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200 / Radeon Vega 56
- DirectX: версия 11
- Место на диске: 110 Гб
Переиздание трилогии Mass Effect выйдет на PC, PS4 и Xbox One.
Ремастер трилогии Mass Effect выйдет 14 мая
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