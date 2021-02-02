Трансферную стоимость s1mple оценили в $ 4,45 млн

WePlay оценила трансферную стоимость украинского про-игрока в Counter-Strike: Global Offensive из Natus Vincere Александра s1mple Костылева в $ 4,45 млн.

Костылева сравнили с Матье ZywOo Эрбо из французской киберспортивной организации Team Vitality по нескольким показателям — лидерские качества, стабильность, скилл, медийность и спрос на рынке. S1mple опередил соперника лишь по последним двум характеристикам, но обошёл Эрбо по трансферной стоимости более чем на $ 1 млн. Таким образом, s1mple стал самым дорогим игроком на про-сцене по CS:GO.

Напомним, по итогам 2020 года ZywOo возглавил список лучших киберспортсменов в CS:GO по версии HLTV.org и опередил Костылева, который занял в рейтинге второе место.