Злоумышленники могут взламывать ПК через моды и сохранения в Cyberpunk 2077

Разработчики из студии CD Projekt RED выступили с официальным заявлением. В их сообщении говорится, что при использовании модификаций и сохранений в Cyberpunk 2077 ваш компьютер могут взломать злоумышленники.

Впервые об уязвимости сообщил пользователь Romulus_Is_Here на форуме Reddit. Хакеры могут получить доступ к ПК через специально созданные файлы, которые могут быть спрятаны в модификациях и сохранениях.

«Если вы планируете использовать моды или чужие сохранения в Cyberpunk 2077 на ПК, будьте осторожны. Нам стало известно об уязвимости во внешних файлах DLL, которые использует игра, при которой они могут использоваться для выполнения кода на ПК», — говорится в сообщении разработчиков.

CD Projekt RED попросила воздержаться от установки модов и сохранений, пока не выйдет патч, который исправит опасную уязвимость.