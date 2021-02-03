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Злоумышленники могут взламывать ПК через моды и сохранения в Cyberpunk 2077

Злоумышленники могут взламывать ПК через моды и сохранения в Cyberpunk 2077
Киберспорт / Другие игры 0
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Разработчики из студии CD Projekt RED выступили с официальным заявлением. В их сообщении говорится, что при использовании модификаций и сохранений в Cyberpunk 2077 ваш компьютер могут взломать злоумышленники.

Впервые об уязвимости сообщил пользователь Romulus_Is_Here на форуме Reddit. Хакеры могут получить доступ к ПК через специально созданные файлы, которые могут быть спрятаны в модификациях и сохранениях.

«Если вы планируете использовать моды или чужие сохранения в Cyberpunk 2077 на ПК, будьте осторожны. Нам стало известно об уязвимости во внешних файлах DLL, которые использует игра, при которой они могут использоваться для выполнения кода на ПК», — говорится в сообщении разработчиков.

CD Projekt RED попросила воздержаться от установки модов и сохранений, пока не выйдет патч, который исправит опасную уязвимость.

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