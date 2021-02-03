Злоумышленники могут взламывать ПК через моды и сохранения в Cyberpunk 2077

Разработчики из студии CD Projekt RED выступили с официальным заявлением. В их сообщении говорится, что при использовании модификаций и сохранений в Cyberpunk 2077 ваш компьютер могут взломать злоумышленники.
Впервые об уязвимости сообщил пользователь Romulus_Is_Here на форуме Reddit. Хакеры могут получить доступ к ПК через специально созданные файлы, которые могут быть спрятаны в модификациях и сохранениях.
«Если вы планируете использовать моды или чужие сохранения в Cyberpunk 2077 на ПК, будьте осторожны. Нам стало известно об уязвимости во внешних файлах DLL, которые использует игра, при которой они могут использоваться для выполнения кода на ПК», — говорится в сообщении разработчиков.
CD Projekt RED попросила воздержаться от установки модов и сохранений, пока не выйдет патч, который исправит опасную уязвимость.
- 3 февраля 2021
-
03:43
- 2 февраля 2021
-
22:51
-
20:31
-
19:39
-
18:40
-
17:57
-
16:49
-
15:39
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
12:28
- 1 февраля 2021
-
21:37
-
19:39
-
18:44
-
15:24
- 31 января 2021
-
22:35
-
22:29
-
19:29
-
14:55
-
10:55
- 30 января 2021
-
23:06
-
21:56
-
17:05
-
11:49
- 29 января 2021
-
22:43
-
21:40
-
19:47
-
16:09
-
13:38
- 28 января 2021
-
23:35
-
22:54
-
21:57
-
20:14
-
18:45