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Battlefield 6: дата выхода

Battlefield 6 выйдет до конца 2021 года
Киберспорт / Другие игры 0

В отчёте EA для инвесторов говорится, что Battlefield 6 выйдет до конца 2021 года. Обещают масштабные сражения и самое большое количество игроков на сервере за всю историю серии.

Разработчики планируют сделать полноценный анонс новой части весной. Ожидается, что игра выйдет осенью 2021 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и компьютерах. Игра будет использовать мощность новых консолей по полной. Однако мы до сих пор не знаем, выйдет ли игра на PS4 и Xbox One. Если релиз на консолях старого поколения состоится, то наверняка это будет сильно урезанная версия по сравнению с игрой для новых консолей.

Ранее стало известно, что с апреля 2021 года по март 2022 года EA планирует выпустить минимум 6 игр для консолей нового поколения, включая новые части Battlefield и Need For Speed.

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