Разработчики World of Tanks рассказали, на каких ПК играют «танкисты»

Разработчики World of Tanks провели масштабное исследование «железа» игроков в «Танки».

Самый распространённый объём видеопамяти — 2 Гб.

— 2 Гб. Самый распространённый объём оперативной памяти — 8 Гб.

— 8 Гб. Самое распространённое значение пинга — 45.

— 45. Самая распространённая система — Windows 10.

62% игроков используют видеокарты от NVIDIA. Объём оперативной памяти в 64 Гб используют только 5000 игроков из общего числа игроков. 256 Гб — всего 10 игроков.



Самым распространённым разрешением монитора является 1920х1080 — на таком разрешении играет 41% игроков. А самой редкой операционной системой является Windows 2000 — она установлена лишь у 5 игроков.



Самыми популярными процессорами являются Intel Core i5-9400F и AMD Ryzen 5 2600.



Каждый третий «танкист» играет на ноутбуке. У новичков, зарегистрированных после 2019 года, средний пинг — 49. У ветеранов средний пинг — 41. Новички используют стандартные настройки графики, а опытные игроки и любители — улучшенные.



В World of Tanks играет больше всего игроков с именем Александр. А самой популярной музыкальной группой среди «танкистов» является группа Metallica.

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