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На каком «железе» играют игроки в World of Tanks

Разработчики World of Tanks рассказали, на каких ПК играют «танкисты»
Киберспорт / World of Tanks 0
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Разработчики World of Tanks провели масштабное исследование «железа» игроков в «Танки».

  • Самый распространённый объём видеопамяти — 2 Гб.
  • Самый распространённый объём оперативной памяти — 8 Гб.
  • Самое распространённое значение пинга — 45.
  • Самая распространённая система — Windows 10.

62% игроков используют видеокарты от NVIDIA. Объём оперативной памяти в 64 Гб используют только 5000 игроков из общего числа игроков. 256 Гб — всего 10 игроков.

Самым распространённым разрешением монитора является 1920х1080 — на таком разрешении играет 41% игроков. А самой редкой операционной системой является Windows 2000 — она установлена лишь у 5 игроков.

Самыми популярными процессорами являются Intel Core i5-9400F и AMD Ryzen 5 2600.

Каждый третий «танкист» играет на ноутбуке. У новичков, зарегистрированных после 2019 года, средний пинг — 49. У ветеранов средний пинг — 41. Новички используют стандартные настройки графики, а опытные игроки и любители — улучшенные.

В World of Tanks играет больше всего игроков с именем Александр. А самой популярной музыкальной группой среди «танкистов» является группа Metallica.

Другие интересные факты:

  • 53% игроков в World of Tanks предпочитают чай.
  • У 49% игроков в World of Tanks есть кот.
  • Самым популярным танком в 2020 году стал Super Hellcat.
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