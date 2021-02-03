Разработчики World of Tanks рассказали, на каких ПК играют «танкисты»

Разработчики World of Tanks провели масштабное исследование «железа» игроков в «Танки».
- Самый распространённый объём видеопамяти — 2 Гб.
- Самый распространённый объём оперативной памяти — 8 Гб.
- Самое распространённое значение пинга — 45.
- Самая распространённая система — Windows 10.
62% игроков используют видеокарты от NVIDIA. Объём оперативной памяти в 64 Гб используют только 5000 игроков из общего числа игроков. 256 Гб — всего 10 игроков.
Самым распространённым разрешением монитора является 1920х1080 — на таком разрешении играет 41% игроков. А самой редкой операционной системой является Windows 2000 — она установлена лишь у 5 игроков.
Самыми популярными процессорами являются Intel Core i5-9400F и AMD Ryzen 5 2600.
Каждый третий «танкист» играет на ноутбуке. У новичков, зарегистрированных после 2019 года, средний пинг — 49. У ветеранов средний пинг — 41. Новички используют стандартные настройки графики, а опытные игроки и любители — улучшенные.
В World of Tanks играет больше всего игроков с именем Александр. А самой популярной музыкальной группой среди «танкистов» является группа Metallica.
Другие интересные факты:
- 53% игроков в World of Tanks предпочитают чай.
- У 49% игроков в World of Tanks есть кот.
- Самым популярным танком в 2020 году стал Super Hellcat.
- 3 февраля 2021
-
14:20
-
13:41
-
13:10
-
03:43
- 2 февраля 2021
-
22:51
-
20:31
-
19:39
-
18:40
-
17:57
-
16:49
-
15:39
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
12:28
- 1 февраля 2021
-
21:37
-
19:39
-
18:44
-
15:24
- 31 января 2021
-
22:35
-
22:29
-
19:29
-
14:55
-
10:55
- 30 января 2021
-
23:06
-
21:56
-
17:05
-
11:49
- 29 января 2021
-
22:43
-
21:40
-
19:47
-
16:09
-
13:38
- 28 января 2021
-
23:35
-
22:54