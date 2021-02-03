Valve признали виновной в краже патента и обязали выплатить $ 4 млн
Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve была признана виновной в краже патента при создании Steam Controller, информирует Kotaku. Суд обязал американскую компанию выплатить $ 4 млн в качестве компенсации стороне истца.
Судебный процесс уже завершён, однако дальнейшие тяжбы могут продолжаться ещё какое-то время, так как Valve собирается подать апелляцию.
Это не единственное судебное разбирательство, в котором участвует компания-разработчик компьютерных игр. Напомним, ранее пятью геймерами из США был подан коллективный иск к Valve в суд штата Калифорния. По мнению геймеров, компания злоупотребляет властью и таким образом создаёт препятствия для свободной конкуренции на рынке ПК-игр.
На Valve подали в суд — компанию обвиняют в монополизации рынка ПК-игр
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