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Valve признали виновной в краже патента и обязали выплатить $ 4 млн

Valve признали виновной в краже патента и обязали выплатить $ 4 млн
Киберспорт 0

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve была признана виновной в краже патента при создании Steam Controller, информирует Kotaku. Суд обязал американскую компанию выплатить $ 4 млн в качестве компенсации стороне истца.

Судебный процесс уже завершён, однако дальнейшие тяжбы могут продолжаться ещё какое-то время, так как Valve собирается подать апелляцию.

Это не единственное судебное разбирательство, в котором участвует компания-разработчик компьютерных игр. Напомним, ранее пятью геймерами из США был подан коллективный иск к Valve в суд штата Калифорния. По мнению геймеров, компания злоупотребляет властью и таким образом создаёт препятствия для свободной конкуренции на рынке ПК-игр.

На Valve подали в суд — компанию обвиняют в монополизации рынка ПК-игр
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