Авторы Call of Duty: Warzone забанили больше 300 тысяч аккаунтов за использование читов
Разработчики Call of Duty: Warzone за один день заблокировали 60 тысяч аккаунтов, владельцы которых были замечены в использовании читов. Общее количество заблокированных пользователей с момента запуска игры оценивается в более 300 тысяч по всему миру.
Как отметили авторы игры, с момента выхода Call of Duty: Warzone ими проводится непрерывная работа над обновлением безопасности, а также над устранением поставщиков сторонних нелегальных программ.
Ранее сообщалось, что поклонники Call of Duty: Warzone заметили баг с платным скином Forest Spirit для оперативника Grinch. Как выяснилось позже, что этот камуфляж делает персонажа невидимым. Работает баг, только если смотреть на модельку игрока с определённого расстояния.
Бан 6-летнего игрока в Call of Duty: Warzone оказался постановочным
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