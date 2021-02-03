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Авторы Call of Duty: Warzone забанили больше 300 тысяч аккаунтов за использование читов

Авторы Call of Duty: Warzone забанили больше 300 тысяч аккаунтов за использование читов
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

Разработчики Call of Duty: Warzone за один день заблокировали 60 тысяч аккаунтов, владельцы которых были замечены в использовании читов. Общее количество заблокированных пользователей с момента запуска игры оценивается в более 300 тысяч по всему миру.

Как отметили авторы игры, с момента выхода Call of Duty: Warzone ими проводится непрерывная работа над обновлением безопасности, а также над устранением поставщиков сторонних нелегальных программ.

Ранее сообщалось, что поклонники Call of Duty: Warzone заметили баг с платным скином Forest Spirit для оперативника Grinch. Как выяснилось позже, что этот камуфляж делает персонажа невидимым. Работает баг, только если смотреть на модельку игрока с определённого расстояния.

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