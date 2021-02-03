При помощи одной консольной команды можно повысить FPS в CS:GO

Игроки, соревнующиеся на высоком уровне, понимают ценность каждого кадра. Чтобы получить максимальную отдачу от своих компьютеров, им приходится играть на самых низких настройках графики, жертвуя красотой ради продуктивности. Адаптация настроек — это надёжное решение для максимизации производительности и получения максимально возможной частоты кадров.



Проблемы с FPS могут возникать из-за слабого процессора или видеокарты, из-за проблем с сервером, клиентом и других программ, влияющих на память. Понижение настроек графики не всегда спасает. Даже игроки с мощными ПК сталкиваются с падением FPS во время игры.

Про-игрок в CS:GO Лукас Bubzkji Андерсен, выступающий за датский коллектив Astralis, посоветовал игрокам воспользоваться консольной командой для максимального повышения FPS.

Что нужно сделать.

Зайдите в CS:GO. Включите консоль, нажав на (~) tilde. Введите в консоль команду logaddress_add 1 и нажмите enter.

В комментариях на Reddit и «‎Твиттере» многие игроки подтверждают, что после введения консольной команды их FPS повысился. Положительное влияние на счётчик частоты кадров отмечает и польский блогер под никнеймом Forever.

Видео опубликовано на YouTube-канале Forever.