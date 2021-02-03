Игрок в Dota 2 спас сестру от суицида, а потом вернулся и закончил матч

Пользователь Reddit под ником Cristoval_Nyx рассказал об одном экстраординарном случае. С его слов, во время игры в Dota 2 его сестра осуществила попытку самоубийства.
На этот шаг она пошла после ссоры с матерью. Осознав намерения сестры, Cristoval_Nyx бросил играть, предупредив при этом товарищей по команде о происходящем в его доме.
Всё закончилось благополучно: парень спас сестру, после чего мама отвезла её в больницу. Матч всё это время не прерывался, так как товарищи по команде управляли персонажем Cristoval_Nyx во время его отсутствия. Cristoval_Nyx и его тиммейты в итоге одержали победу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Dota 2 вышел патч 7.28b. Обновление является балансным — разработчики изменили некоторые предметы и способности героев.
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