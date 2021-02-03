В новом рейде World of Warcraft гильдии Орды превзошли Альянс в 6,5 раз

В популярной игре World of Warcraft произошло примечательное событие. 100 гильдий Орды вошли в зал рейдовой славы «Замка Нафрия». Это стало возможным благодаря одержанным победам над финальным боссом на эпохальной сложности и приобретению достижения «Зал славы: Сир Денатрий (Орда)». Интересно, что ордынские гильдии в 6,5 раз превзошли Альянс — у последнего в зал славы было включено лишь 16 гильдий. Стоит отметить, что во главе списка Альянса находится русскоязычный коллектив «Экзорсус».



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