Стало известно, сколько PlayStation 5 было продано по всему миру в 2020 году

В 2020 году видеоигровая компания Sony продала по всему миру 4,5 млн игровых консолей PlayStation 5, следует из информации, опубликованной компанией.



Примечательно, что спрос на приставки предыдущей версии, PlayStation 4, упал по сравнению с прошлым годом. Так, за квартал с октября по декабрь 2020 года было отгружено 1,4 млн устройств, что на 77 процентов меньше, чем годом ранее.

PlayStation 5 — игровая приставка, разработанная и выпускаемая японской компанией Sony Interactive Entertainment. PlayStation 5 является представителем семейства игровых консолей PlayStation и преемницей PlayStation 4. Выход приставки состоялся 12 ноября 2020 года в Японии, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября 2020 года — в остальных регионах.