Компания, основанная русскими, вошла в топ-3 самых успешных издателей мобильных игр

Компания—разработчик мобильных free-to-play игр Playrix, которую основали выходцы из России братья Игорь и Дмитрий Бухманы, вышла на третье место в мире по годовой выручке среди издателей мобильных игр. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на рейтинг аналитической компании App Annie. Год назад Playrix занимала седьмое место.

Компания обошла даже Activision Blizzard с Call of Duty для смартфонов и планшетов. Первое и второе места по годовой выручке в рейтинге занимают китайские компании Tencent и NetEase соответственно.

Игорь и Дмитрий Бухманы основали Playrix в Вологде в 2004 году, с тех пор штат компании вырос до 2000 сотрудников. Штаб-квартира Playrix находится в Ирландии, а офисы расположены в городах России, Украины, Белоруссии и Армении. Студия выпустила четыре игры, самые популярные — Homescapes и Gardenscapes. В марте 2020 года Forbes впервые включил братьев Бухман в список богатейших людей мира с состоянием $ 3,5 млрд у каждого.