Компания, основанная русскими, вошла в топ-3 самых успешных издателей мобильных игр

Компания—разработчик мобильных free-to-play игр Playrix, которую основали выходцы из России братья Игорь и Дмитрий Бухманы, вышла на третье место в мире по годовой выручке среди издателей мобильных игр. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на рейтинг аналитической компании App Annie. Год назад Playrix занимала седьмое место.
Компания обошла даже Activision Blizzard с Call of Duty для смартфонов и планшетов. Первое и второе места по годовой выручке в рейтинге занимают китайские компании Tencent и NetEase соответственно.
Игорь и Дмитрий Бухманы основали Playrix в Вологде в 2004 году, с тех пор штат компании вырос до 2000 сотрудников. Штаб-квартира Playrix находится в Ирландии, а офисы расположены в городах России, Украины, Белоруссии и Армении. Студия выпустила четыре игры, самые популярные — Homescapes и Gardenscapes. В марте 2020 года Forbes впервые включил братьев Бухман в список богатейших людей мира с состоянием $ 3,5 млрд у каждого.
- 4 февраля 2021
-
13:10
- 3 февраля 2021
-
22:44
-
21:04
-
20:46
-
20:23
-
19:30
-
17:56
-
14:20
-
13:41
-
13:10
-
03:43
- 2 февраля 2021
-
22:51
-
20:31
-
19:39
-
18:40
-
17:57
-
16:49
-
15:39
-
14:12
-
13:54
-
13:37
-
12:28
- 1 февраля 2021
-
21:37
-
19:39
-
18:44
-
15:24
- 31 января 2021
-
22:35
-
22:29
-
19:29
-
14:55
-
10:55
- 30 января 2021
-
23:06
-
21:56
-
17:05
-
11:49