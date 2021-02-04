Аккаунт Diablo в «Твиттере» пошутил над рэпером, который вставил в лоб бриллиант

Представители официального аккаунта Diablo в «Твиттере» с юмором отреагировали на новость, что рэпер Lil Uzi Vert имплантировал себе в лоб бриллиант стоимостью $ 24 млн, попросив музыканта вернуть камень души.

«Верни красный камень души, смертный! Ты не в силах сдержать владыку ужаса», — написали они.

Так как демоны в мире людей не обладали физическим телом, им приходилось вселяться в тела живых существ. Если убить демона в нашем мире, его дух перенесётся в другое тело и продолжит существовать. Для того чтобы сдержать демонов надолго, были созданы камни душ.

В первой части игры Диабло пробуждается из камня и Айдан (протагонист первой игры) втыкает его себе в лоб, чтобы сдержать его. Во второй части главный герой охотится за Айданом, а убив его, уничтожает и камни душ. В третьей части с помощью чёрного камня душ Диабло поглощает всех остальных демонов и становится единым воплощением зла.