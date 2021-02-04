На Activision подали в суд из-за дизайна женского персонажа в Call of Duty: Modern Warfare

Фотограф Клейтон Хоген подал в суд на компанию Activision из-за авторских прав на дизайн оперативника по имени Мара из Call of Duty: Modern Warfare, сообщает Polygon.

Фотограф утверждает, что компания украла персонажа, которого он создал ещё в 2017 году. По словам Хогена, для создания Мары компания специально наняла Алекс Зедру — ту же косплеершу, которая снималась у фотографа в образе его персонажа. Помимо этого Activision даже пригласила ту же визажистку и поручила скопировать макияж и причёску с фотографий Хогена. При этом девушек обязали подписать соглашения о неразглашении.

В качестве доказательства фотограф сравнил свои снимки с персонажем из игры.

Фото: Polygon

Если Хоген выиграет разбирательство, то сможет претендовать на весь доход, полученный Activision с продажи скина.