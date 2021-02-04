Petr1k назвал трёх самых перспективных про-игроков в CS:GO из СНГ
Популярный русскоязычный аналитик по Counter-Strike: Global Offensive Александр pert1k Петрик рассказал, кого считает самыми перспективными про-игроками в СНГ-регионе.
«Ну, наверное, это Илья m0NESY Осипов, ведь не зря его в юном возрасте (15 лет. — Прим. „Чемпионата“) взяли Natus Vincere. Хотя в принципе до этого он играл с Rufire, и тогда было понятно, что в нём что-то есть. Поэтому он самый перспективный в СНГ.
Не вижу смысла раскрывать потенциал тех, кто уже играет в Team Spirit или Virtus.pro. Ну, наверное, ещё Алексей El1an Гусев, сильный игрок, который играет за Winstrike. Хоть команда успехов больших не добивалась, но надеюсь смогут это сделать с ним», — приводит слова Petr1k Meta Cybersport.metaratings.ru.
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