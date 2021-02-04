Продюсер Ori: CDPR была в шаге от того, чтобы сказать, что Cyberpunk 2077 лечит рак

Директор Moon Studios и продюсер игр Ori Томас Малер раскритиковал CD Project RED — разработчиков Cyberpunk 2077.
«Cyberpunk был сделан парнями, создавшими Witcher 3. Эта игра должна была быть хороша. Но пиарщики CDPR разошлись на полную катушку. «Вот наша вселенная Cyberpunk, и поверь нам: ты сможешь делать всё, что угодно!» Геймеры должны были поверить, что это Sci-Fi GTA от первого лица. Каждое видео, выпущенное CDPR, было тщательно продумано, чтобы создать в сознании игроков картинку, которая была просто безумно убедительна. Они остановились в шаге от того, чтобы сказать, что эта штука лечит рак. Эта стратегия привела к сенсационным восьми миллионам предзаказов. В итоге продукт представлял собой лишь часть того, что раздули разработчики, и к тому же едва работал на консолях.
Это является наглядным примером того, как вас, ребята, выставляют дураками. И даже «журналисты» в этой индустрии в очередной раз счастливо подыграли», — написал Малер на форуме ResetEra.
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