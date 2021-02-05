В Steam появилась страница World of Tanks. В этом году игра станет доступна для скачивания на платформе Valve.
Точная дата релиза неизвестна. Игру можно добавить в список желаемого.
«Когда игра станет доступна для Steam-игроков, вы получите доступ ко всему её контенту. Создав новый аккаунт и пройдя короткое обучение, вы сможете сражаться вместе с миллионами «танкистов» с уже существующих серверов. При первом входе в игру для вас будет автоматически выбран один из игровых регионов (исходя из вашей локации). При желании вы сможете его сменить (сразу или позже), однако ваш прогресс в игре начнётся заново. Все обновления будут проводиться через Steam, и вы сможете получать доступ ко всему новому контенту одновременно со всеми остальными игроками вашего региона. Кроме того, вы сможете взаимодействовать со всеми «танкистами» без каких-либо ограничений — добавлять их в друзья, сражаться вместе в составе взвода и вступать в кланы.
World of Tanks изначально не создавалась как игра для нескольких PC-платформ, поэтому использовать существующий аккаунт для входа в игру через Steam невозможно. Если вы начнёте играть в World of Tanks в Steam, для вас будет создан новый аккаунт», — говорится на странице.
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