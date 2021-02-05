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В Steam стартовала распродажа игр 2K Games, среди них — Mafia и Civilization VI

В Steam стартовала новая акция. Магазин распродаёт игры компании 2K Games. Специальные условия будут действовать вплоть до 19 февраля.

Покупатели могут приобрести по льготным ценам игры серии Mafia, Civilization VI, NBA 2K21, Borderlands и другие. Например, баскетбольный симулятор NBA 2K21 теперь стоит лишь 824 рубля вместо 2499 рублей.

Полный список игр, участвующих в акции:

• Borderlands — ₽ 736 вместо ₽ 1099;

• Borderlands 2 — ₽ 249 вместо ₽ 999;

• Borderlands 3 — ₽ 659 вместо ₽ 1999;

• XCOM: Enemy Unknown — ₽ 249 вместо ₽ 999;

• XCOM 2 — ₽ 135 вместо ₽ 1699;

• Mafia: Definitive Edition — ₽ 1499 вместо ₽ 1999;

• Mafia 2 — ₽ 749 вместо ₽ 999;

• Mafia 3 — ₽ 749 вместо ₽ 999;

• NBA 2K21 — ₽ 824 вместо ₽ 2499;

• Civilization VI: Platinum Edition — ₽ 1332 вместо ₽ 6071.