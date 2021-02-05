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Blizzard выпустит несколько мобильных игр по вселенной Warcraft

Blizzard выпустит несколько мобильных игр по вселенной Warcraft
Киберспорт / Другие игры 0
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Компания Blizzard выпустил несколько условно-бесплатных мобильных игр по вселенной Warcraft, сообщает Videogameschronicle. По данным источника, о разработке игр сообщил глава Activision Blizzard Бобби Котик, который выступил с финансовым отчётом перед инвесторами.

По словам топ-менеджера, новые игры позволят пользователям познакомиться со вселенной Warcraft новым способом. Правда, более подробной информации о разработках пока нет. Жанры и сроки релиза игр он не назвал.

Также Котик сообщил, что компания намеревается чаще выпускать премиальный контент для World of Warcraft II. Он должен расширить сообщество MMORPG.

Ранее компания выпустила дополнение Shadowlands. Оно стало доступным 24 ноября в 02:00 по московскому времен. Мнения игроков о нём разделились — кому-то аддон очень понравился, а кто-то нашёл его слишком скучным.

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