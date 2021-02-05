Поклонник Minecraft создал впечатляющие детализированные города со своей архитектурой

Поклонник Minecraft под ником Caldie показал свои впечатляющие работы. На Reddit он выложил города, которые создал в игре с помощью нового инструментария.
Пользователь создал четыре предельно детализированных города, которые отличаются друг от друга своей архитектурой. Первый город напоминает Римскую империю, второй — Древнюю Грецию. Также среди разработок — город образца Древнего Египта и средневекового скандинавского поселения.
Caldie признался, что на создание каждого города у него ушло около месяца.
Minecraft — популярная компьютерная игра в жанре песочницы, которая была разработана шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущена его компанией Mojang AB в 2009 году. В конце 2011 года состоялся релиз стабильной версии. Впоследствии игра удостоилась признания среди игровой прессы и получила множество наград.
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