Вышел апдейт для Cyberpunk 2077, теперь PC нельзя будет взломать через игру

Компания CD Projekt Red выпустила очередной апдейт (1.12) для игры Cyberpunk 2077. Обновление помогает устранить уязвимость на ПК, которая может использоваться как часть удалённого выполнения вредоносного кода и вносить изменения.

Таким образом, как утверждает разработчик, теперь компьютер будет нельзя взломать через Cyberpunk 2077.

Ранее информацию об уязвимости обнародовал один из пользователей Reddit. Он сообщил, что злоумышленники начали внедрять в файлы модификации вредоносный код, с помощью которого можно взломать PC. Вскоре разработчики подтвердили наличие пробела в системе безопасности игры.

CD Projekt RED попросила воздержаться от установки модов и сохранений, пока не выйдет патч, который исправит опасную уязвимость.