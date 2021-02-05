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Вышел апдейт для Cyberpunk 2077, теперь PC нельзя будет взломать через игру

Вышел апдейт для Cyberpunk 2077, теперь PC нельзя будет взломать через игру
Киберспорт / Другие игры 0

Компания CD Projekt Red выпустила очередной апдейт (1.12) для игры Cyberpunk 2077. Обновление помогает устранить уязвимость на ПК, которая может использоваться как часть удалённого выполнения вредоносного кода и вносить изменения.

Таким образом, как утверждает разработчик, теперь компьютер будет нельзя взломать через Cyberpunk 2077.

Ранее информацию об уязвимости обнародовал один из пользователей Reddit. Он сообщил, что злоумышленники начали внедрять в файлы модификации вредоносный код, с помощью которого можно взломать PC. Вскоре разработчики подтвердили наличие пробела в системе безопасности игры.

CD Projekt RED попросила воздержаться от установки модов и сохранений, пока не выйдет патч, который исправит опасную уязвимость.

Злоумышленники могут взламывать ПК через моды и сохранения в Cyberpunk 2077
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