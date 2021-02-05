На крупном форуме слили дату релиза GTA 6

На известном форуме 4chan появилась информация о дате релиза GTA 6. Данные слил некий инсайдер, который сообщил многие подробности. Вскоре пост был удалён, но пользователи его быстро растиражировали.

Так, релиз намечен примерно на октябрь 2023 года, утверждает автор поста. Анонс игры состоится ближе к весне 2022 года.

PC-версия игры появится позже, чем консольные варианты. Аналогичный механизм использовался и в случае GTA 5. Действие будет происходить в Майами или где-то в другом месте штата Флорида. Первые главы в сюжетном режиме будут происходить в 70-е годы прошлого века. В последующих главах игрока перенесут в более поздние времена.

В игре будет упоминаться Томми Версетти – герой GTA Vice City. Структура миссий будет свободной.