ПК-версию Nioh 2: The Complete Edition взломали в день релиза
Группа хакеров CODEX взломала ПК-версию Nioh 2: The Complete Edition в день релиза игры в цифровом магазине Steam, сообщает Crackwatch.
Стоит отметить, что издатели из Koei Tecmo выбрали штатную защиту DRM от Steam. Напомним, релиз игры состоялся 13 марта 2020 года, после чего Nioh 2 почти год оставалась эксклюзивом для PlayStation 4. Стоимость игры в цифровом магазине составляет 1666 рублей. В Nioh 2: The Complete Edition входят все дополнения и бонусы, вышедшие с момента релиза игры в PlayStation Store.
Nioh 2 — приквел первой части игровой серии, разрабатываемой Team Ninja. Помимо ПК, игра стала доступна также на PlayStation 5. Владельцам PS 4 доступно бесплатное обновление до некстген-версии.
Рекомендуем вам
- 5 февраля 2021
-
17:22
-
16:22
-
15:37
-
13:59
-
12:53
-
12:40
-
00:12
- 4 февраля 2021
-
21:49
-
20:53
-
19:04
-
18:01
-
16:58
-
16:42
-
15:08
-
13:10
- 3 февраля 2021
-
22:44
-
21:04
-
20:46
-
20:23
-
19:30
-
17:56
-
14:20
-
13:41
-
13:10
-
03:43
- 2 февраля 2021
-
22:51
-
20:31
-
19:39
-
18:40
-
17:57
-
16:49
-
15:39
-
14:12
-
13:54
-
13:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам