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ПК-версию Nioh 2: The Complete Edition взломали в день релиза

ПК-версию Nioh 2: The Complete Edition взломали в день релиза
Киберспорт / Другие игры 0

Группа хакеров CODEX взломала ПК-версию Nioh 2: The Complete Edition в день релиза игры в цифровом магазине Steam, сообщает Crackwatch.

Стоит отметить, что издатели из Koei Tecmo выбрали штатную защиту DRM от Steam. Напомним, релиз игры состоялся 13 марта 2020 года, после чего Nioh 2 почти год оставалась эксклюзивом для PlayStation 4. Стоимость игры в цифровом магазине составляет 1666 рублей. В Nioh 2: The Complete Edition входят все дополнения и бонусы, вышедшие с момента релиза игры в PlayStation Store.

Nioh 2 — приквел первой части игровой серии, разрабатываемой Team Ninja. Помимо ПК, игра стала доступна также на PlayStation 5. Владельцам PS 4 доступно бесплатное обновление до некстген-версии.

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