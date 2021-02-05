Ubisoft отложила релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time на неопределённый срок, сообщается на странице игры в «Твиттере».
«Дополнительное время на разработку позволит нашей команде выпустить ремейк, который ощущается, как свежая игра, и при этом остаётся верным оригиналу», — говорится в сообщении.
Изначально планировалось, что релиз игры состоится 21 января, однако разработчики перенесли его на 18 марта.
Сообщалось, что игра выйдет на всех платформах, а также будет иметь обратную совместимость с PlayStation 5 и Xbox Series X.
Игроков ждут обновлённая графика, оригинальная сюжетная линия, новые модели героев, улучшенный звук, голоса и новые анимации паркура. Кроме того, была серьёзно переработана боевая система и модернизировано управление.
- 5 февраля 2021
-
21:38
-
17:22
-
16:22
-
15:37
-
13:59
-
12:53
-
12:40
-
00:12
- 4 февраля 2021
-
21:49
-
20:53
-
19:04
-
18:01
-
16:58
-
16:42
-
15:08
-
13:10
- 3 февраля 2021
-
22:44
-
21:04
-
20:46
-
20:23
-
19:30
-
17:56
-
14:20
-
13:41
-
13:10
-
03:43
- 2 февраля 2021
-
22:51
-
20:31
-
19:39
-
18:40
-
17:57
-
16:49
-
15:39
-
14:12
-
13:54