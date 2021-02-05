Ubisoft отложила релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time на неопределённый срок, сообщается на странице игры в «Твиттере».

«Дополнительное время на разработку позволит нашей команде выпустить ремейк, который ощущается, как свежая игра, и при этом остаётся верным оригиналу», — говорится в сообщении.

Изначально планировалось, что релиз игры состоится 21 января, однако разработчики перенесли его на 18 марта.

Сообщалось, что игра выйдет на всех платформах, а также будет иметь обратную совместимость с PlayStation 5 и Xbox Series X.

Игроков ждут обновлённая графика, оригинальная сюжетная линия, новые модели героев, улучшенный звук, голоса и новые анимации паркура. Кроме того, была серьёзно переработана боевая система и модернизировано управление.