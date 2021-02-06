В красных чулках и короткой юбке. Как бы выглядела девушка с обложки GTA 4 в жизни

Турецкий художник Хоссейн Диба уже показал, как могли бы выглядеть девушки с обложек GTA Vice City и GTA San Andreas. В этот раз он перенёс модель девушки с обложки GTA 4 в 3D.
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Фото: instagram.com/hossein.diba
Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев для игр и кино. Он показал, как могли бы выглядеть главные персонажи вселенной Grand Theft Auto — Томми Версетти из Вайс Сити, Си Джей из Сан-Андреас, Нико Беллик из GTA 4 и Клод из GTA 3, — если бы все эти игры вышли сейчас.
Ранее турецкий художник создал 3D-модель девушки с обложки GTA San Andreas, а после этого представил 3D-модель девушки с обложки Вайс-Сити.
На обложке GTA 4 изображена Лола Дель Рио. Считается, что она переехала в Либерти-Сити из Сан-Фьерро, чтобы заняться актёрской карьерой, но в итоге стала проституткой. В октябре 2007-го арт с её персонажем был нарисован на одном из зданий в районе Нью-Йорка — Сохо.
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