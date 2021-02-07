Трансгендер Эллиот Пейдж не сыграет в комедии о женской киберспортивной команде

Актёрский состав комедии о киберспорте под названием 1Up был изменён перед началом съёмок. Роль профессора и наставника женской команды воплотит Руби Роуз. Таким образом, она заменит Эллиота Пейджа («Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Академия Амбрелла»). Отметим, что роль главной героини исполнит Пэрис Берелк («Хэллоуин Хьюби»).



Напомним, сюжет комедии рассказывает о девушке-геймере по имени Вивиан Ли, которая однажды сталкивается с сексизмом в киберспорте. Травля со стороны тиммейтов вынуждает её покинуть ростер. После выхода из коллектива над ней нависает угроза потери ещё и стипендии, поэтому она принимает решение сформировать женскую сборную, чтобы бросить вызов былым товарищам.

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