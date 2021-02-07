В CS:GO нашли баг с меткой, которая раскрывает прячущегося за углом игрока

Пользователь Reddit под никнеймом Death Sentence рассказал о баге с метками в Counter-Strike: Global Offensive.
Оказалось, что при помощи уязвимости становится возможным обнаружить скрывающегося игрока. Для этого лишь нужно поставить пинг за угол для проверки. В случаях, когда метка подсвечивается приблизительно на уровне головы, можно быть уверенным, что за стеной находится противник. В подобных ситуациях его можно ликвидировать префаером. Примечательно, что ошибка работает на всех картах и углах.
Баг с меткой, которая раскрывает прячущегося за углом игрока в CS:GO
Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов стал участником «Лиги звёзд спорта». 7 февраля под никнеймом starsa1lor он сыграет в первом матче за футбольную команду Strikers.
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