Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В CS:GO нашли баг с меткой, которая раскрывает прячущегося за углом игрока

В CS:GO нашли баг с меткой, которая раскрывает прячущегося за углом игрока
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0
Аудио-версия:

Пользователь Reddit под никнеймом Death Sentence рассказал о баге с метками в Counter-Strike: Global Offensive.

Оказалось, что при помощи уязвимости становится возможным обнаружить скрывающегося игрока. Для этого лишь нужно поставить пинг за угол для проверки. В случаях, когда метка подсвечивается приблизительно на уровне головы, можно быть уверенным, что за стеной находится противник. В подобных ситуациях его можно ликвидировать префаером. Примечательно, что ошибка работает на всех картах и углах.

Баг с меткой, которая раскрывает прячущегося за углом игрока в CS:GO

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов стал участником «Лиги звёзд спорта». 7 февраля под никнеймом starsa1lor он сыграет в первом матче за футбольную команду Strikers.

Смолов примет участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021