Майнинг-фермы стали причиной отключения электроэнергии в Иране

Майнинг-фермы с графическими процессорами GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000 стали причиной перебоев с электроэнергией в Тегеране (Иран), информирует elchapuzasinformatico.

Сообщается, что проблема возникла после того, как крупные китайские фирмы стали переносить свои предприятия в Иран. На этот шаг их подтолкнула цена на электричество, которая в Иране дешевле, чем в Китае.

Отметим, что видеокарты серии GeForce RTX 30 имеют хорошее соотношение производительности к потребляемой электроэнергии, особенно при майнинге Ethereum, который оценивается в $ 1 тыс.



Radeon RX 600 — серия видеокарт, производимых компанией AMD. Они используют техпроцесс 14 и 28 нм, используются в ноутбуках. Видеокарты этой серии основаны на четвёртом поколении архитектуры Graphics Core Next, имеют поддержку DirectX 12 и Vulkan.