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Steam обновил рекорд по количеству игроков онлайн

Steam обновил рекорд по количеству игроков онлайн
Киберспорт 0
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Steam установил новый рекорд по количеству игроков, находящимся в режиме онлайн. 7 февраля 2021 года сервисом одновременно пользовались 26,4 млн человек. Статистику приводит официальный сайт Steam.

Лидером по количеству игроков является CS:GO. Пиковый онлайн в этой игре составил 1,1 млн геймеров. Второе место занимает Dota 2 (657 тыс.), а третье — Rust (224 тыс.).

Предыдущий рекорд по количеству игроков онлайн был установлен в январе 2021 года. Тогда сервисом одновременно пользовались 25,5 млн человек.

Ранее в Steam стартовала распродажа игр. Магазин распродаёт игры компании 2K Games. Специальные условия будут действовать вплоть до 19 февраля.

Покупатели могут приобрести по льготным ценам игры серии Mafia, Civilization VI, NBA 2K21, Borderlands и другие. Например, баскетбольный симулятор NBA 2K21 теперь стоит лишь 824 рубля вместо 2499 рублей.

В Steam стартовала распродажа игр 2K Games, среди них — Mafia и Civilization VI
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