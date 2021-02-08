14-летний датчанин выиграл 510 матчей подряд в FIFA Weekend League

14-летний игрок в FIFA из Дании Андерс Вейрганг достиг невероятного результата. Он не проигрывает в самом хардкорном онлайн-режиме FIFA уже на протяжении 17 недель. Его беспроигрышная серия в FIFA Weekend League достигла 510 матчей.
Фото: instagram.com/rblz_vejrgang
Андерс начал играть в FIFA с 13-й части и поставил цель стать лучшим игроком в FIFA. Ещё в декабре в одном из интервью он сказал: «Я мотивирован. И до тех пор, пока мне не разрешат участвовать в турнирах, Weekend League — это моё основное соревнование, в котором я должен блистать». Отметим, что подросток сможет принимать участие в турнирах по достижении 16 лет.
Weekend League — это вершина соревновательной игры в FIFA. В Weekend League выступают лучшие игроки со всего мира, которые борются за лучшие награды, какие только есть в игре.
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