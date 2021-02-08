Зинченко: s1mple как Месси в Counter-Strike – абсолютный феномен

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об увлечении видеоиграми.
«Моим главным увлечением с самого детства был мяч, но когда родители под вечер загоняли домой – тогда уже мог во что-то поиграть. Моей первой игрой на ПК стал Counter-Strike 1.6, дальше уже пошли Pro Evolution Soccer 2006 и другие. На приставках играл в Super Mario Bros., Mortal Kombat и разные гонки.
Честно признаться — за киберспортом не слежу. Просто потому, что не хватает времени. Но тем не менее я поддерживаю команду NAVI.
Киберспорт сейчас вышел на совершенно другой уровень, и я думаю, что с каждым годом он будет всё популярнее. Но всё-таки я бы не сравнивал эту дисциплину с футболом, потому что футбол – самый популярный вид спорта, в который играют по всей планете, даже на самых отдалённых её кусочках», — приводит слова Зинченко WePlay.
Помимо этого, Зинченко поделился мнением об Александре s1mple Костылеве: «Он как Месси в Counter-Strike – абсолютный феномен. Рад знакомству с ним и болею за него на всех возможных турнирах».
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