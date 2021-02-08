NAVI обошла Vitality в рейтинге лучших команд по версии HLTV

Российская команда Natus Vincere обошла Vitality в обновлённом рейтинге лучших команд по версии HLTV.org.

NAVI не поднималась в топ-2 мирового рейтинга с лета 2020 года. На данный момент «рождённые побеждать» опережают французский коллектив на 100 очков. Лидерами по-прежнему остаются Astralis (

Российский коллектив Virtus.pro удержал шестое место, Team Spirit поднялась на 13-ю строчку, Gambit — на 15-ю.

Рейтинг лучших команд по версии HLTV. 8 февраля

1. Astralis (Дания) — 986

2. NAVI (Россия) — 825

3. Vitality (Франция) — 725

4. BIG (Германия) — 522

5. Liquid (США) — 419

6. Virtus.pro — 382...

13. Team Spirit — 228...

15. Gambit — 193...

23. Winstrike — 73

24. Forze — 71 (все — Россия)

30. Nemiga — 59 (Беларусь)