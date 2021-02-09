Какие блоки сложнее всего найти в Minecraft

Блоки в Minecraft — это базовые объекты, из которых состоит мир игры. Иными словами, это объекты, представляющие собой кубы. В игре представлено несколько тысяч разных типов блоков, некоторые из которых можно найти только в труднодоступных местах. Мы выделили пять самых редких блоков. Чтобы заполучить их, придётся сильно постараться.

Изумрудная руда

Изумрудная руда Фото: minecraft-ru.gamepedia.com

Является одним из самых редких натуральных блоков. Генерируется только в горных биомах и размещается на уровне от 4 до 32 блоков. Из изумрудной руды получают изумруды для торговли с деревенскими жителями. Для добычи изумрудной руды требуется железная или алмазная кирка.

Древние обломки

Древние обломки Фото: minecraft-ru.gamepedia.com

Эту особую руду можно отыскать только в «Нижнем мире» на уровне от 8 до 22 блоков. Для добычи древних обломков требуется алмазная или незеритовая кирка. Из древних обломков можно получить незеритовые слитки, которые нужны для создания незеритового оружия и брони. Кроме того из таких слитков можно получить незеритовые инструменты.

Губка

Губка Фото: minecraft-ru.gamepedia.com

Губки являются редким блоком в мире Minecraft. Они представляют собой блоки желтоватого цвета, которые способны впитывать воду вокруг себя. Каждая губка может поглощать до 65 блоков воды. Чтобы повторно использовать этот блок, его надо положить в печь и высушить. Губка выпадает при убийстве древнего стража в подводной крепости.

Костяной блок

Костяные блоки Фото: minecraft-ru.gamepedia.com

Эти блоки являются в основном декоративными. Прежде всего их используют для компактного хранения костной муки. Ещё костяной блок можно разбить на девять штук костной муки. Костяные блоки являются основным составляющим ископаемых останков, которые можно найти в пустыне, на болоте или в долине песка душ. Для их добычи потребуется как минимум деревянная кирка.

Яйцо дракона

Это самый редкий блок в игре. Его можно получить только при убийстве дракона на вершине портала из Края. Чтобы заполучить яйцо, нужно сломать блок рядом с ним, после чего навести курсор мыши на блок яйца. После этого оно разрушится и выпадет. Также можно сдвинуть яйцо поршнем. Помните, что яйцо можно получить только один раз.



Стандартных применений у этого блока нет. Яйцо не участвует в создании предметов или постройке. Его можно использовать в качестве декорации помещения или для постройки генератора случайных чисел. Если вы установите модификацию DragoMounts, тогда вы сможете вырастить своего дракона, который будет служить для вас транспортом или защитой.

Фото: minecraft-ru.gamepedia.com