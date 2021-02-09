Продажи GTA 5 за 2020 год стали лучшими за семь лет

2020 год стал одним из лучших в истории для игры GTA 5. Издательство Take-Two обнародовало финансовый отчёт для инвесторов, в котором говорится о впечатляющих результатах продаж. По словам главы компании Штрауса Зельника, в 2020 году было продано больше копий GTA 5, чем за любой другой год, кроме релизного 2013 года.

В 2020 году пользователи приобрели 20 млн копий игры. В общей сложности за всё время было продано 140 млн копий.

Растут продажи и других игр компании. Например, пользователи в общей сложности приобрели 36 млн копий Red Dead Redemption 2.

Чистая прибыль разработчика в третьем квартале 2020 года увеличилась до $ 182,2 млн. Но выручка компании снизилась с $ 930,1 млн до $ 860,9 млн. Примечательно, что после публикации финансового отчёта котировки акций Take-Two упали на 5,2%.