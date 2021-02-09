Хакеры взломали разработчика Cyberpunk 2077 и начали шантажировать компанию

Известная студия CD Projekt RED сообщила, что подверглась атаке хакеров. Они украли внутренние данные. При этом, как подчёркивается в сообщении разработчика, личные данные пользователей не утекли.

Злоумышленники теперь требуют у разработчика деньги. Студия направила заявление в полицию, сообщив о шантаже. Хакеры после взлома оставили записку компании. В ней злоумышленники пообещали опубликовать документы, если не получат выкуп.

«Привет! Вас поимели. Мы скачали исходный код «Ведьмака 3», Cybepunk 2077, «Гвинта» и невыпущенной версии «Ведьмака 3». Также мы скачали документы финансового отчёта, юридического отдела, HR и так далее.

Если мы не договоримся, то сольём исходный код игр, а документы отправим журналистам. Тогда ваша репутация будет уничтожена. Люди узнают, как уродливо устроены ваши рабочие процессы, от вас отвернутся инвесторы. У вас есть 48 часов, чтобы выйти на связь», — говорится в записке.