Капитан Vitality apEX временно ушёл в инактив

Капитан французского коллектива Vitality Дан apEX Мадесклер временно ушёл в инактив, сообщил тренер команды Реми XTQZZZ Квоньям на странице команды в «Твиттере».

Сообщается, что игрок возьмёт паузу по личным обстоятельствам. Мадесклер точно пропустит оставшиеся матчи BLAST Premier Spring Groups 2021. Возможно, в дальнейшем инактив придётся продлить. При этом apEX не покинет команду и гарантированно вернётся в её состав.

Нынешний состав Vitality: RpK, ZywOo, Shox, Misutaa, Nivera, XTQZZZ.

Team Vitality начала выступление на BLAST Premier Spring Groups 2021. На старте соревнований французский коллектив со счётом 0:2 уступил Complexity Gaming. Сегодня, 9 февраля, Vitality предстоит встреча с Evil Geniuses.