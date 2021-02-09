Капитан Vitality apEX временно ушёл в инактив
Капитан французского коллектива Vitality Дан apEX Мадесклер временно ушёл в инактив, сообщил тренер команды Реми XTQZZZ Квоньям на странице команды в «Твиттере».
Сообщается, что игрок возьмёт паузу по личным обстоятельствам. Мадесклер точно пропустит оставшиеся матчи BLAST Premier Spring Groups 2021. Возможно, в дальнейшем инактив придётся продлить. При этом apEX не покинет команду и гарантированно вернётся в её состав.
Нынешний состав Vitality: RpK, ZywOo, Shox, Misutaa, Nivera, XTQZZZ.
Team Vitality начала выступление на BLAST Premier Spring Groups 2021. На старте соревнований французский коллектив со счётом 0:2 уступил Complexity Gaming. Сегодня, 9 февраля, Vitality предстоит встреча с Evil Geniuses.
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