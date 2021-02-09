Финн karrigan Андерсен вернётся в FaZe Clan и получит за это денежный бонус

Киберспортсмен из mousesports Финн karrigan Андерсен покинет коллектив в ближайшее время и присоединится к FaZe Clan, сообщает Cybersport.metaratings.ru.

По данным источника, 30-летний про-игрок присоединится к FaZe Clan на правах свободного агента уже в марте. Сообщается, что Андерсен отказался от продления контракта с mousesports, а FaZe Clan предложила более выгодные финансовые условиями. При этом karrigan получит за переход в FaZe Clan денежный бонус, который будет интегрирован в его зарплату.

Нынешний состав FaZe Clan: Олоф olofmeister Кайбьер, Ховард rain Найгард, Марсело coldzera Давид, Рассел Twistzz Ван Далкен, Хельвийс broky Сауканц.

Karrigan уже выступал за FaZe Clan с 2016 по 2018 год.