Финн karrigan Андерсен вернётся в FaZe Clan и получит за это денежный бонус
Киберспортсмен из mousesports Финн karrigan Андерсен покинет коллектив в ближайшее время и присоединится к FaZe Clan, сообщает Cybersport.metaratings.ru.
По данным источника, 30-летний про-игрок присоединится к FaZe Clan на правах свободного агента уже в марте. Сообщается, что Андерсен отказался от продления контракта с mousesports, а FaZe Clan предложила более выгодные финансовые условиями. При этом karrigan получит за переход в FaZe Clan денежный бонус, который будет интегрирован в его зарплату.
Нынешний состав FaZe Clan: Олоф olofmeister Кайбьер, Ховард rain Найгард, Марсело coldzera Давид, Рассел Twistzz Ван Далкен, Хельвийс broky Сауканц.
Karrigan уже выступал за FaZe Clan с 2016 по 2018 год.
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