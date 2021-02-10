Shroud объяснил, почему Valorant лучше CS:GO
Бывший киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive и известный стример Майк Shroud Гржесик объяснил, почему шутер Valorant от Riot Games лучше, чем CS:GO.
«Я бы хотел поиграть в CS:GO, если бы с ней всё было хорошо. Преимущество Valorant — это её доступность. Ты заходишь, играешь одну-другую, проводишь время хорошо или плохо. Но ты хотя бы можешь быть уверен, что не играешь против читеров. Каждый раз, когда играешь в СS и просто хочешь зайти в матчмейкинг, тебе попадаются игроки с Aim, WallHack, кто-то телепортируется по карте. Чёртов мусор», — сказал Shroud во время стрима на Twitch.
Релиз Valorant состоялся весной 2020 года. Это первая игра от Riot Games в жанре шутера от первого лица.
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